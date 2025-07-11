金銭トラブルとなった相手の男性を監禁して千枚通しで刺すなどして金を奪ったとして、警視庁は11日までに、強盗傷害などの疑いで、特定抗争指定暴力団山口組系組幹部の男ら3人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。