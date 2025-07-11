千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」は、「キリンと朝食」オプションを再開！ THE BAMBOO FOREST「キリンと朝食」 所在地 ： 〒290-0521千葉県市原市山小川790アクセス ： 【車】東京方面から約1時間(駐車場あり)【高速バス】東京駅から約1時間15分「市原鶴舞バスターミナル」または小湊鉄道「高滝駅」発着で無料送迎あり(要予約) 葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE B