BABYMETALが、8月8日に発売する4thアルバム『METAL FORTH』に収録される新曲「Kon! Kon! feat. Bloodywood」を、本日7月11日に先行配信。また、あわせて同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】BABYMETAL、ライブでのパフォーマンスを収めた「Kon! Kon! feat. Bloodywood」MV） 本楽曲では、“ボリウッドメタル”と称されるインドのメタルコアバンド Bloodywoodをゲストに迎えた。狐の妖怪である“妖狐”をテ&#