女優・矢田亜希子が表紙のムック誌『chico（チコ）Summer／Autumn号』（Limited Members Associate株式会社）が7月15日に発売される。 矢田亜希子「変化し新しい発見が楽しい」学生時代の思い出が詰まった渋谷を巡る「月刊 旅色」ナビゲート 表紙、巻頭インタビューに矢田亜希子が登場。ドラマやバラエティ番組で活躍する一方で、愛犬家としての穏やかな日常を大切にしている矢田が、大切な家族である “もなか