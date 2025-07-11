2025年12月14日(日)にハワイ・オアフ島で開催されるJALホノルルマラソン2025に参加する大会ゲストランナーが、決定しました。 JALホノルルマラソン2025 ■ 開催日時2025年12月14日(日)午前5:00スタート＊フィニッシュエリアのサポートサービスは14:00まで。(全ての参加ランナーはタイムにかかわらず完走することができます) 2025年12月14日(日)にハワイ・オアフ島で開催されるJALホノルルマラソン2025に参加