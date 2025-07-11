【第104話（1）】 7月11日 無料公開 【拡大画像へ】 コアミックスは7月11日、アジチカ氏（作画）、梅村真也氏（原作）とフクイタクミ氏（構成）によるマンガ「終末のワルキューレ」第104話「誤算と覚悟（1）」の無料公開をゼノン編集部にて開始した。 「終末のワルキューレ」は、神々による人類滅亡の決議に待ったをかけた戦乙女ワルキューレが、人類史上最強の英傑達を選出