【モデルプレス＝2025/07/11】乃木坂46の賀喜遥香が、10日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」（TOKYO FM／毎週月〜金曜日 よる10時〜）の番組内コーナー「乃木坂LOCKS！」に出演。新曲「真夏日よ」が起用されたCMにて、俳優・稲垣吾郎と共演したことについて裏側を明かした。【写真】乃木坂46、稲垣吾郎と初共演◆乃木坂46賀喜遥香、稲垣吾郎との共演に「スターすごい！」乃木坂46の明治神宮野球場公演10thメモリアルソングだと