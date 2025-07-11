【モデルプレス＝2025/07/11】女優の瀬戸朝香が7月10日、自身のInstagramを更新。女優の山本舞香と、山本の夫でMY FIRST STORYのボーカル・Hiroとの3ショットを公開した。【写真】瀬戸朝香、山本舞香＆Hiro夫婦とリラックスした1枚◆瀬戸朝香、山本舞香＆Hiro夫妻との3ショット公開6月21日、日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（毎週土曜よる11時〜）で山本と共演したことをきっかけに、2人で出かけたことを報告し