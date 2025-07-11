ＡＩＲＭＡＮが後場に急伸し、２０００円の大台に乗せた。同社は１１日午後１時、自社株買いを発表し、好感された。取得総数６０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．１２％）、取得総額１０億円を上限とし、７月３１日から２０２６年１月３１日の間に実施する。東京証券取引所における市場買い付けにより取得。株主還元と資本効率の向上を図る。同社は５月２３日に発表した中期経営計画で、２８年３月期を目標に配当と自