７日、朝日に照らされる滕王閣風景区。（ドローンから、南昌＝新華社記者／劉金海）【新華社南昌7月11日】中国江西省南昌市の文化的ランドマーク、滕王閣（とうおうかく）は、千年の歴史を持ち、唐代の詩人・王勃（おう・ぼつ）の「滕王閣序」で広くその名が知られている。７日、滕王閣内で、歴代滕王閣のホログラフィックデジタル復元展示を見る人たち。（南昌＝新華社記者／劉金海）南昌市は2024年、滕王閣を中心とした景観