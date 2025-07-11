コーナン商事は続落。同社が１０日取引終了後に発表した第１四半期（３～５月）の連結業績は売上高にあたる営業収益が前年同期比４．２％増の１３０７億８９００万円、営業利益は同９．２％減の７１億９００万円と増収減益だった。日用品や家電などの販売が好調だったが、新規出店による販管費の増加が響き減益となったことが警戒されている。２６年２月期の同利益は前期比２．４％増の２５６億円で据え置いている。