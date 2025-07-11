ポールトゥウィンホールディングスが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、イギリス子会社がサウジアラビアのサビー・ゲームズ・グループと、同国のゲームエコシステムの成長の支援に関する基本合意書（ＭＯＵ）を締結したと発表しており、好材料視されている。 サビー社は、サウジアラビアの政府系ファンドであるパブリック・インベストメント・ファンド（ＰＩＦ）の支援を