午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１８９、値下がり銘柄数は３９１、変わらずは４３銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に銀行、鉄鋼、海運、証券・商品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気・ガス、小売など。 出所：MINKABU PRESS