丸八倉庫 [東証Ｓ] が7月11日後場(14:00)に決算を発表。25年11月期第2四半期累計(24年12月-25年5月)の連結経常利益は前年同期比23.1％減の2億4000万円に減り、従来の5.8％増益予想から一転して減益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の6億6000万円→5億2000万円(前期は6億3400万円)に21.2％下方修正し、一転して18.0％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月