【モデルプレス＝2025/07/11】女優の田中律子が10日、自身のInstagramを更新。山の家にある手作りカウンターテーブルを公開し、反響が寄せられている。【写真】田中律子「やっぱりこのカウンターテーブル最高」山の家でくつろぐ姿◆田中律子、山の家でのDIYカウンターテーブル披露沖縄・東京・山の3拠点生活を公表している田中は、自宅の1つとなる「山の家」を公開。「たっこファミリーが遊びに来てくれたー」と友人との再会を喜び