無許可で接待営業を行ったとして、東京・町田市のガールズバーの経営法人など4法人が書類送検されました。改正風営法で法人が摘発されるのは全国で初めてです。風営法違反の疑いで書類送検されたのは、東京・町田市のガールズバー「BAR Qualia」の経営法人、神奈川県相模原市の合同会社「HOPE」など4法人で、風俗営業の許可を得ずに、女性従業員に男性客を接待営業させた疑いがもたれています。警視庁によりますと、「BAR