嵐の二宮和也（４２）が１１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。グループのメンバー・櫻井翔（４３）に感謝した。この日、二宮は「まずい事になった。。。」と切り出すと「翔ちゃんと吾郎さんが対談してて、アタクシの名前が出てきたとの情報」とポスト。１０日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」で放送された櫻井と元ＳＭＡＰの稲垣吾郎の対談に言及した。番組では、稲垣が「すごく喋りかけてはくれない、後輩の方って。『吾郎