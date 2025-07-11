おととし、川崎市でスーツケースの中から男性の遺体が見つかり、元交際相手とその家族などが逮捕された事件の裁判で、横浜地裁は元交際相手の父親に懲役13年の判決を言い渡しました。この事件はおととし、動画配信などをしていた原唯之さん（46）の遺体が川崎市の多摩川沿いでスーツケースの中から見つかったもので、元交際相手の女とその家族ら5人が殺人や死体遺棄などの罪に問われています。きょうの裁判では、元交際相手の女の