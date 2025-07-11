「食品業界の『マスト・ブランド』として、お客様、社員、社会にとって必要不可欠な存在を目指す」と話すのは3月に名城食品の新社長に就任した杉本隆行氏。愛知県に本社を置くチルド麺の有力メーカーだが、トップ交代は14年ぶりとなる。まずは2024年に策定した今後10年の長期ビジョンを実現するため、サステナビリティ経営の推進、関東再進出による事業成長などを追求していく。前職は30年近く務めた銀行員。その三菱UFJ銀行から22