【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■藤嶌果歩の手書きロゴがポスターとスマホステッカーに！ 日向坂46 四期生が、タワーレコード新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.315に登場する。 8月27日に発売される『日向坂ミュージックパレード 第2巻 Blu-ray BOX』の購入者には、タワーレコード店舗ではポスターが、オンラインではスマホステッカ&#12540