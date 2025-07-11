アメリカ・ニューメキシコ州で8日、記録的豪雨により住宅や店舗が濁流にのまれ、子ども2人を含む3人が死亡した。中国でも道路崩落や車両流失が相次ぎ、隣接するネパールでも洪水で少なくとも9人が死亡、19人が行方不明となっている。鉄砲水が発生…3人が川に流され死亡住宅が激流に流され、トラックが濁流に押し流されるなど、世界各地で、洪水による深刻な被害が相次いでいる。アメリカの南部・ニューメキシコ州で8日、店舗の内部