ポプラ [東証Ｓ] が7月11日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常利益は前年同期比15.0％減の9100万円に減ったが、3-8月期(上期)計画の1億7100万円に対する進捗率は53.2％に達し、前年同期の39.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.5％→2.6％に悪化した。 株探ニュース