11日14時現在の日経平均株価は前日比30.37円（-0.08％）安の3万9615.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1189、値下がりは391、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は251.21円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＳＢＧ が15.19円、フジクラ が8.64円、リクルート が7.09円、バンナムＨＤ が4.56円と続いている。 プラス寄与度トップは