日本自動車工業会は、日本二輪車普及安全協会との共催により、8月19日(火)に東京「アキバ・スクエア」にて『8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY』を開催します。 8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY 主催： 一般社団法人日本自動車工業会一般社団法人日本二輪車普及安全協会後援： 内閣府、警察庁、警視庁交通部一般社団法人全国軽自動車協会連合会一般財団法人全日本交通安全協会、一般財団法人