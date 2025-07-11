11日、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡は、10月4日（土）にエキシビションマッチを行うことをクラブ公式サイトで発表した。 会場となるのは三島市民体育館で、対戦相手やチケット発売日などの詳細については決まり次第改めて案内が行われるとのことだ。 2024-25シーズンは、レギュラーシーズンを12勝32敗で終えチャンピオンシップ進出を逃した東レ静岡。新たな選