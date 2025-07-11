男性（20代）を監禁し、暴行を加えた上、現金などを奪ったとして、山口組傘下組織の幹部の男ら3人が逮捕されました。男性は約6日間監禁され、SNSにはその様子を映した動画が投稿されていました。逮捕監禁と強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団・六代目山口組の傘下組織「落合金町連合」の幹部、臼井良容疑者（38）、無職の勝又サードアリ容疑者（29）、配管工の武井瞬太容疑者（26）の3人です。捜査関係者によりますと、3