熊本市消防局の職員が、制限速度を30キロ以上超えて自家用車で走行したとして、7月11日に戒告処分を受けました。 熊本市消防局によりますと、戒告処分を受けたのは、熊本市南消防署に所属する40代の男性消防司令補です。 消防司令補は3月21日、大分県内を自家用車で走行していた際、制限速度が時速40キロの県道を時速72キロで走行し、32キロの速度超過で警察に取り締まりを受けました。 その結果、略式命令により罰金4万円の刑