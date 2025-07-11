無許可で接待営業をしたとして、都内の店舗を運営する4法人が11日、警視庁に書類送検されました。改正風営法を適用しての法人の検挙は、全国初だということです。7月11日、警視庁が書類送検したのは東京・渋谷区にあるガールズバー「ダイスバー」の運営法人「株式会社FourM」など、ガールズバーを運営する計4法人です。「株式会社FourM」は風俗営業の許可を受けていないにもかかわらず、6月29日、店内で女性キャストが男性客と長時