Amazon Web Services(AWS)が近くAIエージェントマーケットプレイスを開始する模様だ。パートナーとしてAnthropicが名を連ねているという。○AWSがサイロ化するAIエージェントの提供に一石を投じるAWSのエージェントマーケットプレイスは、AWSが7月15日に米ニューヨークで開催予定の「AWS Summit」で発表される予定だ。AWSとAnthropicはTechCrunchのコメント要請に応じていない。.