千葉ロッテマリーンズは11日、オフィシャルスポンサーである小久保製氷冷蔵と新たに「熱中症対策パートナー」を締結したことを発表した。【写真】「52」のユニフォームで、見事な投球で球場を沸かせた元千葉ロッテ・金泰均さんこれは、千葉・ZOZOマリンスタジアムに来場した観客の熱中症対策として、7月12日の埼玉西武ライオンズ戦（午後6：00試合開始）を皮切りに、7・8月のホーム開催試合の計11試合を対象として、マリーンズ