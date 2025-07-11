美術作家・渡辺おさむが、今回第76回「山口県芸術文化振興奨励賞」を受賞しました。 美術作家・渡辺おさむ 受賞記念展「甘美の系譜」 美術作家・渡辺おさむが、今回第76回「山口県芸術文化振興奨励賞」を受賞。この賞は昭和25年に創設され、芸術文化の分野において優れた創作活動を続け、今後の活躍が期待される人物に贈られるものです。これまで多くの文化人を輩出してきた歴史ある賞であり、2025年も厳正な審査