記事のポイントスレッズは2周年を迎え、月間3.5億ユーザー突破と広告事業の開始で成長を加速している。Metaは「パーソナライゼーション」「コミュニティ」「クリエイター」の3つを今後の強化ポイントに据えている。インスタグラムとの差別化を図り、独自の文化や活用法が広がるなかで企業活用の期待も高まっている。スレッズ（Threads）がローンチして2周年――。現在は月間アクティブ利用者が3.5億人を超え、4月からは正式に広告