阪神は11日、10月13日に鳥取県北栄町のお台場公園で開催する「キッズベースボールフェスタin鳥取」で、球団の秋山拓巳ベースボールアンバサダー（BA）と桑原謙太朗アカデミーコーチ（AC）が講師を務めると発表した。NPBと鳥取県高野連が主催するイベントで、未就学児や小学校低学年の子どもにボール遊びなどで野球に触れる機会をつくる。参加費は無料で、申し込みはNPB公式サイト、鳥取県高野連サイトから。