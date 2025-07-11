◇第107回全国高校野球選手権千葉大会2回戦薬園台 13―6 柏（2025年7月11日船橋市民）勝利の校歌が流れると、自然と涙があふれた薬園台ナイン。柏を13―6の8回コールドで下して夏は17年以来、8年ぶりの1勝。校歌を歌い終えると「やっと1勝できた」と多くの選手が口にしながら抱き合った。まさに黄色い声援に応えた。先発を任されたのは背番号6の江藤宰（つかさ）主将（3年）。走者を出しながらも4回2失点とリードを守り