◇第107回全国高校野球選手権東東京大会2回戦淑徳34―0六郷工科（2025年7月11日大田スタジアム）チーム最小兵の1メートル60のスーパー1年生が34得点大爆勝の原動力となった。「1番・遊撃」で出場の淑徳・浜田拓輝（ひろき＝1年）が6打数5安打7打点と躍動。初回に先頭で中越え二塁打で口火を切ると、打者一巡して回ってきた無死満塁では走者一掃の左中間三塁打を放って先頭から12人連続得点に貢献した。2回に中前打でサイ