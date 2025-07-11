バンダイは、「一番くじ 仮面ライダーゼッツ＆仮面ライダーガヴ」を、2025年11月22日より店頭で順次発売する。メーカー希望小売価格は1回850円、取扱店はローソン、書店、ホビーショップ、仮面ライダーストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど。2025年11月22日発売「一番くじ 仮面ライダーゼッツ＆仮面ライダーガヴ」7月11日時点で発表されている各等賞は、「A賞 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト MASTERLISE」