香川大学 香川大学博物館（高松市幸町）は、７月17日から10月26日まで企画展「カタツムリの世界」を開催します。 東かがわ市在住で、世界的に著名なアマチュア研究家・多田昭さんが収集した膨大な標本資料を通して、カタツムリの面白さを紹介します。 カタツムリは移動距離が短いため、それぞれの生息地域でお互いに隔離されたまま世代を重ねるうちに、生殖隔離が確立することから、日本でも多くの種がみられます。