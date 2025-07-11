弁当･惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」は、7月12日10時から全店で「親子鶏天丼〜甘辛だれ〜」を販売する。また、7月2日からは「牛みすじカットステーキ弁当」とリニューアルした「野菜炒め弁当」を販売している。いずれも在庫が無くなり次第終了。複数点購入する場合、小数点以下の端数を合計する。単品購入の場合は、税込価格は小数点以下が切り捨てとなる。◆親子鶏天丼〜甘辛だれ〜(税込538.92円)サクッと揚げた