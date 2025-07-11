1926年の誕生以来、チューダーは世界中の海軍や探検家、熟練のプロフェッショナルたちに愛されてきたスイスの機械式時計ブランドです。確かな信頼性と、挑戦者のためのスタイルを掲げてきたその哲学は、長きにわたりブランドの核を成し続けています。そしてこの夏、そんなチューダーが新たな一歩を踏み出します。東京・銀座のDOVER STREET MARKET GINZA（ドーバー ストリート マーケット ギンザ）1F「エレファントスペース」にて、