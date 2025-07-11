【安養（韓国）１０日＝後藤亮太】国内組で臨む東アジアＥ―１選手権に出場している日本代表が、１２日の中国戦に向けて全体練習を再開した。追加招集で８日の試合前練習から参加しているＭＦ田中、ＦＷ原も全体練習に初参加。アップ、ボール回し、スローインの連係確認まで公開され、その後は非公開で調整した。１９１センチの大型ＦＷは京都では３トップの左でプレーし、今季２得点６アシストをマークし、３位と好調のチー