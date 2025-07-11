◆第１０７回全国高校野球選手権大会東東京大会▽２回戦明大中野８―０上野学園＝８回コールド（１１日・ジャイアンツタウンスタジアム）明大中野が上野学園に８回コールド勝ち。「４番・一塁」で先発出場した坂本裕太郎主将は「チーム一丸となって勝てて」よかった」と笑顔を見せた。主将は１回戦の本郷戦で先制の２ラン本塁打を放つなど勝利に貢献。しかし、この日は３打数１安打。「全体的に力んでしまった」と悔しそうな