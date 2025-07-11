女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）。次週予告が１１日に放送され、深読みする朝ドラファンが続出した。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）第１６週のタイトルは「面白がって生きえ」。２人が再登場した。一人は、嵩（北村匠海）が配置された小倉連隊の上等兵だった八木（妻夫木聡）。八木は「腹がいっぱいになれば、それでいいのか」と、誰かに話しかけている。八