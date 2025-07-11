阪神・高橋遥人投手（29）が11日、甲子園で行われた1軍練習に合流した。昨年11月に「左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術」を受け、左手首のプレートを取り除いた左腕。6月25日のウエスタン・リーグのくふうハヤテ戦（ちゅ〜る清水）で復帰後初先発し、3回を2安打無失点と好投した。今季ここまで2軍戦は3試合に登板し、防御率0・00。前回2日のソフトバンク戦では5回6安打無失点と快投していた。前半戦での今季初先発が見込