きょう（金）はすでに梅雨明けしている東海から九州、そして、沖縄で局地的な大雨となるおそれがあります。また、最高気温は35℃以上の猛暑日になる所があり、熱中症にも警戒が必要です。【局地的な大雨に？】雨・雲予想シミュレーションをCGで確認宮崎県はすでに総雨量200ミリ超えの大雨きょうは隠れた梅雨前線が東海から九州にかかります。そのため、晴れ間があっても局地的に雨脚が強まる可能性があります。宮崎県ではすでに降