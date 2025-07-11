近年、ゲームボーイがオークションや中古販売店などで高額取引されているケースがあるようです。昔遊んでいたゲームボーイが実家に保管してあって、高値が付くのであれば売りたいと考える方もいるでしょう。 そこで、本記事では現在の買取相場や高額査定のポイント、高値が付きやすいモデルについて解説します。 ゲームボーイの買取価格 初期モデルの発売開始から3