仁尾八朔人形まつり（2023年の様子） 香川県三豊市仁尾町では、旧暦の8月1日に恒例行事「仁尾八朔人形まつり」が行われています。2024年は中止となりましたが、2025年は規模を縮小して行うことが分かりました。 「仁尾八朔人形まつり」は子どもの健やかな成長を願う伝統行事です。一時歴史が途絶えましたが、1998年に地元の人らで作る実行委員会によって復活しました。 2023年まで新型コロナの影響を受けながらも仁尾