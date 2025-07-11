障害のある児童を支援する施設内で大麻草を栽培したとして、施設責任者の男が現行犯逮捕された。市川雄三容疑者は、神奈川県藤沢市の障害のある児童を支援する施設内で、大麻草2本を栽培したとして現行犯逮捕された。市川容疑者は、施設の責任者で自分の部屋で栽培するためライトなどの設備を整えていたという。警察に情報が寄せられ、9日に施設を家宅捜索したところ大麻草が見つかった。調べに対し市川容疑者は「自分で使うために