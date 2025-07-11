「高校野球神奈川大会・２回戦、横浜１６−０荏田」（１１日、サーティーフォー保土ケ谷球場）春センバツ優勝で第１シードの横浜が、夏初戦を七回コールドで圧勝発進した。先発の１年生左腕、小林鉄三郎投手が４回３安打無失点の好投。打者１６人に対して５３球を投げ、７三振を奪った。１８４センチ、７６キロの恵まれた体格から伸びのあるストレートとチェンジアップで打者をほんろう。「入りが大事だよって言われた中で