ドライバーの飛距離アップにはリズムが大切。ツアープロの中でも安定したリズムに定評がある武尾咲希プロがレッスンしてくれました！ トップまで早く上げすぎるのはNG アドレスからトップまでクラブを早く上げ過ぎてしまう場合は、手打ちタイプの人に多く見られます。下半身の力を全く使えないため、飛距離は望めませんし、タイミングも取りにくくなります。 クラブを見ながらゆっくり上げすぎる人も×