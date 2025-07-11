人気カラーコンタクトブランド「キャンディーマジック1day」が、2025年7月11日にリニューアル！新色は、きゅるんとした愛され瞳を叶える“うるモテ水光”カラー。さらにブルーライトカット率UPなど、機能性もバージョンアップ♡毎日のメイクにもっとときめきをプラスしてくれる、最新カラコンの魅力をたっぷりご紹介します♪ うるモテ水光♡新色2カラーが仲間入り 今回の